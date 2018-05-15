Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - На саммите Высшего Евразийского экономического совета лидеры Армении, Белоруссии, России, Казахстана и Кыргызстана приняли решение о наделении Молдавии статусом государства-наблюдателя в ЕАЭС, сообщает РБК.

На получении такого статуса настаивал президент страны Игорь Додон. Молдавия — первая страна, ставшая наблюдателем. Этот статус дает право президенту страны и другим чиновникам принимать участие в мероприятиях Евразийского экономического союза, пояснила журналистам член коллегии Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

«Не без дискуссий, не без споров удалось добиться общих решений», — сказал президент России Владимир Путин.

«Рассчитываем, что Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в работе нашего объединения», - добавил российский президент.