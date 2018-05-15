Турецкая авиакомпания поставит широкофюзеляжный Airbus А-330 на линию Стамбул–Алматы

CA-NEWS (KZ) - С 1 июня 2018 года турецкая авиакомпания «Turkish Airlines» вводит в эксплуатацию новый тип широкофюзеляжных воздушных судов Airbus А-330 по маршруту Стамбул–Алматы– Стамбул.

Как сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, рейсы на комфортабельных воздушных судах типа А-330 по данной линии будут выполняться ежедневно в 6:45 из Алматы и в 20:25 из Стамбула.

Отличительной чертой широкофюзеляжных самолетов типа А-330 является наличие большего пространства для пассажиров всех классов, большего расстояния между креслами, двух удобных проходов между рядами пассажирских кресел, персональной системой развлечений для каждого пассажира (в т.ч. в эконом классе), полностью раскладывающихся кресел в бизнес классе, камеры обзора в носовой части воздушного судна, доступной для пассажиров.

Отмечается, что использование широкофюзеляжныx воздушныx судов - это дополнительный доход для аэропортов и навигации.