В Казахстане увеличилась добыча нефти, газа и металлических руд

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд.
Также, по данным Министерства национальной экономики, возросло производство продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом сократилась добыча угля и лигнита, снизилось производство табачных изделий и прочих транспортных средств.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.
Производство отдельных видов продукции в январе-апреле 2018 года
|
Произведено
|
В % к январю-апрелю 2017г.
|
нефть, включая конденсат газовый, млн тонн
|
29,9
|
105,9
|
руды медные, млн тонн
|
32,6
|
104,9
|
мука, млн тонн
|
1,5
|
124,1
|
бензин, млн тонн
|
1,1
|
110,4
|
газойли (топливо дизельное), млн тонн
|
1,4
|
99,7
|
портландцемент, млн тонн
|
2,3
|
119,9
|
плоский прокат, млн тонн
|
1,0
|
111,9
|
медь рафинированная, млн тонн
|
0,1
|
99,4
|
электроэнергия, млрд кВт.ч
|
38,2
|
108,1