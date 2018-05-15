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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане увеличилась добыча нефти, газа и металлических руд

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд.

Также, по данным Министерства национальной экономики, возросло производство продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом сократилась добыча угля и лигнита, снизилось производство табачных изделий и прочих транспортных средств.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.

индекс-пром


Производство отдельных видов продукции в январе-апреле 2018 года

Произведено

В % к январю-апрелю 2017г.

нефть, включая конденсат газовый, млн тонн

29,9

105,9

руды медные, млн тонн

32,6

104,9

мука, млн тонн

1,5

124,1

бензин, млн тонн

1,1

110,4

газойли (топливо дизельное), млн тонн

1,4

99,7

портландцемент, млн тонн

2,3

119,9

плоский прокат, млн тонн

1,0

111,9

медь рафинированная, млн тонн

0,1

99,4

электроэнергия, млрд кВт.ч

38,2

108,1
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