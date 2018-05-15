В Казахстане увеличилась добыча нефти, газа и металлических руд

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд.

Также, по данным Министерства национальной экономики, возросло производство продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом сократилась добыча угля и лигнита, снизилось производство табачных изделий и прочих транспортных средств.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.



Производство отдельных видов продукции в январе-апреле 2018 года