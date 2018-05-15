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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китайская компания Sinotruk производит грузовики для Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан эффективно использует автомобили китайской марки Howo в реализации своих важных проектах. Автомашины марки Howo китайской компании Sinotruk используются в реализации проекта по строительству Рогунской ГЭС. Об этом на встрече с журналистами заявил директор отдела компании Sinotruk по странам Центральной Азии и России Лан Чун.

По его словам, грузовой автотранспорт указанной компании производится с учетом показателей каждого региона по отдельности. Эти машины являются безопасными и экономичными.

Для Таджикистана компания производит грузовой транспорт с большой мощностью, коротким тормозным расстоянием и малым радиусом поворота, учитывая горную местность,сообщает Авеста.

Эти грузовые автомашины сегодня эффективно используются в реализации проекта по строительству Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане.

Компания Sinotruk производит грузовые автомобили, полуприцепы, седельные тягачи, самосвалы, которые используются в различных отраслях, включая строительство, контейнерные перевозки, горнодобывающая промышленность.

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