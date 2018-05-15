В жилищное строительство в Казахстане за 4 месяца инвестировано более $830 млн

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане наблюдается рост строительно-монтажных работ в инфраструктурных проектах на 28%, жилищном строительстве - на 26%, промышленном строительстве - на 6%. Об этом 15 мая на заседании правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«В разрезе строительно-монтажных работ наибольшие объемы выполнены при возведении жилых и нежилых зданий - 38,5%, при строительстве автомобильных, железных дорог, мостов и туннелей - 17,9%, нефтяных, газовых магистральных трубопроводов, систем инженерных коммуникаций - 20,8%, а также при выполнении прочих строительных работ - 22,8%. В жилищное строительство было инвестировано 274,8 млрд тенге ($833 млн), что выше прошлогоднего уровня на 17,5%», - отметил глава ведомсвта.

По его словам, введено в эксплуатацию 3,6 млн кв.м общей площади жилых домов. Всего по республике сдано в эксплуатацию 31 тыс. 442 единицы жилья, из них 11 тыс. 812 индивидуальных домов.

Индекс физического объема по строительству составил 102,1%.