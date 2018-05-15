Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Душанбе, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

В Международном аэропорту Душанбе Александра Лукашенко встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и другие официальные лица.

Как сообщалось ранее, в рамках официального визита запланированы переговоры президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.

Главы государств рассмотрят итоги и дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что около 150 белорусских компаний и организаций покажут свою продукцию 15 мая на выставке в Душанбе.

Сам визит Лукашенко, помимо политической, имеет очевидную экономическую направленность. Как отмечают в дипломатической службе Беларуси, одна из главных целей международного президентского турне последних месяцев — расширение потенциального плацдарма для выхода на новые рынки.