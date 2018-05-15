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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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140 нарушений зарегистрировано на коммунальных системах в ходе отопительного сезона в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Отопительный сезон 2017-2018 годов в Казахстане прошел в стабильном режиме. Об этом 15 мая на заседании правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его словам, ведомство проводило мониторинг за ходом прохождения отопительного сезона в части технологических нарушений на автономных котельных, на сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения.

«С начала отопительного сезона зарегистрировано 140 нарушений на коммунальных системах жизнеобеспечения: на сетях теплоснабжения – 30, в том числе Акмолинской области – 2, Восточно-Казахстанской – 2, Карагандинской – 9, Северо-Казахстанской – 5, Павлодарской – 6, Южно-Казахстанской – 1, городе Алматы – 5; на сетях водоснабжения и водоотведения – 110 (Акмолинской – 2, Актюбинской – 2, Алматинской – 2, Атырауской - 2, ВКО – 8, Западно-Казахстанской - 2, Карагандинской – 7, Костанайской – 3, Павлодарской – 6, СКО – 1, городе Астана – 69, Алматы – 6). При этом акиматы технологические нарушения устранили в короткие сроки», - отметил министр.

По данным МИР, отмечается снижение технологических нарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63 случая (в 2017 г. – 203: на котельных – 7, на сетях теплоснабжения – 37, на сетях водоснабжения и водоотведения – 159).

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