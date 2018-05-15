В Туркменистане аккредитован посол Словакии

CA-NEWS (TM) - Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в Туркменистане Яна Бори, сообщает 14 мая госинформагентство.

От имени главы государства руководитель национального парламента поздравила гостя с назначением на ответственный дипломатический пост, пожелав успехов в деле укрепления дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Словакией.

В ходе беседы полномочный представитель дружественного государства был проинформирован об успехах нашей страны в реализации комплексных программ развития и масштабных проектов. Посол также был ознакомлен со структурой и законотворческой деятельностью национального парламента.

Дипломат выразил стремление к активизации сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, прежде всего, ООН и Европейского Союза.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики был принят в Министерстве иностранных дел, где были обсуждены ключевые направления развития межгосударственного диалога.

Вопросы наращивания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях стали темой встреч посла в ряде отраслевых министерств и ведомств.