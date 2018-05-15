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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Итальянские компании заинтересованы в реализации проектов в сферах АПК, энергетики и переработки мусора в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Италии в ходе встреч с руководством более 20 крупных компаний и госорганов представители нацкомпании «Kazakh Invest» презентовали инвестиционные возможности Казахстана.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, итальянские компании выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в сферах агропромышленного комплекса, энергетики и переработки твердых бытовых отходов.

Во время встречи с компанией «Bonifiche Ferraresi» был обсужден вопрос строительства завода по производству макаронных изделий в Костанайской области. Планируется, что данная продукция будет производиться на основе итальянских технологий из местного сырья и преимущественно будет экспортоориентированной.

Вопросы сотрудничества в АПК также были рассмотрены в ходе встреч с президентом Ассоциации производителей пищевого оборудования Италии Марио Гелати и представителем Коммерческой палаты региона Тоскана Надиа Кривелли.
Кроме того, Палата предпринимателей Милана выразила заинтересованность в реализации проектов по строительству теплиц для производства плодоовощной продукции.

На встрече с руководством Министерства сельского хозяйства региона Ломбардии (Милан) «Kazakh Invest» презентовал инвестиционные возможности Казахстана, достигнута договоренность по рассмотрению проектов по переработке молока и плодоовощной продукции.

Делегация РК также посетила завод по производству парогазовых турбин в регионе Лигурия и завод по переработке бытовых отходов в регионе Ломбардия. На встречах с компаниями был обсужден ряд проектов по модернизации и созданию новых энерго-генерирующих мощностей и мусоропереработки в Казахстане.

В Милане состоялась встреча с итальянской компанией «ENI», где обсуждалась реализация проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 50 МВт в Актюбинской области.

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