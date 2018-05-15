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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии посетил женский бизнес-центр

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил женский бизнес-центр, сообщает Монцамэ. В ходе визита 28 женщин-предпринимателей имели возможность представить свой бизнес и поделиться своими задачами.

Центр работает с 2016 года при финансировании KOICA и поддержке мэра Улан-Батора и Азиатского фонда. Центр функционирует с целью увеличения вклада предпринимателей в экономику, поспособствовать благоприятной среде для бизнеса, продвижения женщин в создании собственного бизнеса.

С момента начала проекта Центр подготовил более 5200 женщин. Женщинам с более низким уровнем доходов и инвалидностью предлагается участвовать в проекте, чтобы центр мог помочь им продвигать свою продукцию на рынке.

Этим женщинам, которые поднимают свой бизнес через проект «Инкубатор», были предоставлены технологии стоимостью $135 млн для выпуска конечного продукта, включая косметику, сувениров из натуральных камней и т.д.

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