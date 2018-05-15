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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане за 3 месяца зарегистрировано более 3 тыс. ДТП, в которых пострадали 4,3 тыс. человек

CA-NEWS (KZ) - За январь-март 2018 года в Казахстане зарегистрировано 200 тыс. 268 легковых автомобилей или на 75,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики, по состоянию на 1 апреля 2018 года в республике количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3 млн 839,5 тыс. единиц.

За 3 месяца было зарегистрировано 3047 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4314 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2017 года аварийность снизилась на 2,4%.

По состоянию на 1 апреля 2018 года страховые организации по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств осуществили 16 тыс. 895 страховых выплат на сумму 5,9 млрд тенге ($17,88 млн).

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