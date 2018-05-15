Казахстан экспортировал более 24 млн тонн нефти с начала года

CA-NEWS (KZ) - Объем экспорта казахстанской нефти с начала года составил 24,1 млн тонн. Об этом 15 мая на заседании правительства РК сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

По его словам, сегодня ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная, дефицита горюче-смазочных материалов не наблюдается. Количества остатков ГСМ достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка в месячном объеме.

«С начала года объем добычи нефти и конденсата составил 29,9 млн тонн, что показывает рост на 6% к аналогичному периоду 2017 года. Добыча нефти по трем крупным проектам составила 17,9 млн тонн: на месторождении Кашаган объем добычи составил 3,8 млн тонн, на Тенгизе - 9,9 млн тонн, на Карачаганаке - 4,2 млн тонн», - сказал глава Минэнерго.

Он добавил, что экспорт нефти составил 24,1 млн тонн (рост - 4,3% к показателю 2017 года). Объем переработки нефти составил 5,1 млн тонн (увеличился на 12%), объем производства нефтепродуктов на трех НПЗ - 3,6 млн тонн (рост 7%).