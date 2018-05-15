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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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УФСИН Бурятии предложило продавать продукцию Монголии на своих площадках

CA-NEWS (MNG) - Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Бурятии участвовали в российско-монгольской бизнес-конференции. Также в ней приняли участие минсельхоз, минпром республики и более 50 монгольских организации, сообщает пресс-служба ведомства.

«Представители регионального УФСИН предложили гостям из Монголии различные формы сотрудничества: реализацию продукции, организацию производства на площадях учреждений уголовно-исполнительной системы», - уточняют в пресс-службе.

Как отмечают в республиканском УФСИН, таким образом намерены развивать промышленный потенциал не только ведомства, но и региона в целом.

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