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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Таджикистана принял участие в мероприятии, посвященном 10-й годовщине Вэнчуанского землетрясения

CA-NEWS (TJ) - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Китайской Народной Республике Парвиз Давлатзода совершил рабочий визит в провинцию Сычуань для участия на мероприятии, посвященном 10-й годовщине Вэнчуанского землетрясения, сообщает пресс-служба МИД РТ.

11 мая секретарь партийного комитета провинции Сычуань Пэн Чинхуа провел встречу с группой послов и глав международных организаций.

Он выразил благодарность иностранным государствам и зарубежным организациям за оказание помощи и поддержки во время происшествия Вэнчуанского землетрясения, а также рассказал о ходе восстановления и быстрого экономического роста пострадавших районов.

12 мая состоялась официальное мероприятие, посвященное 10-й годовщине Вэнчуанского землетрясения, в котором наряду с представителями министерств и ведомств, послов и представителей иностранных государств принял участие посол Парвиз Давлатзода.

Напомним, 12 мая 2008 года в уезде Вэньчуан провинции Сычуань произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали 69 тысяч человек, 374 тысяч получили ранения, еще 18 тысяч пропали без вести.

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