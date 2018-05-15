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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В России найдена девочка, которую отец скрывал от матери – гражданки Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Ульяновске (Россия) судебные приставы нашли ребенка, которого отец скрывал от матери – гражданки Казахстана.

По данным издания «Аргументы и факты», было возбуждено исполнительное производство по определению местожительства дочки вместе с матерью в РК. Но отец отказался передать ребенка матери. Приставы провели розыск.

В результате судебный пристав-исполнитель, судебный пристав по розыску и судебные приставы нашли ребенка и передали матери, пишет газета 14 мая.

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