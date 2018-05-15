РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане неправильно паркующихся водителей будет ждать протокол на лобовом стекле

CA-NEWS (UZ) - УБДД ГУВД города Ташкента начало оставлять протоколы и на основании фото-, видеоматериалов, где зафиксированы нарушения правил стоянки и остановки, сообщается на сайте ведомства.

ГУВД Ташкента принимаются меры для повышения степени безопасности на дорогах нашего города, предупреждения «заторов», предотвращения дорожно-транспортных происшествий, создания условий для безопасного передвижения всех участников дорожного движения.

Однако некоторые водители продолжают игнорировать Правила дорожного движения, оставляя свой автомобиль в местах, где парковка или стоянка автотранспортных средств запрещена.

По фактам нарушений правил стоянки или остановки, зафиксированным сотрудниками службы безопасности дорожного движения на фото-, видеокамеру, в отношении водителей, оставивших автомобиль в неположенном месте, составляются протоколы о правонарушении.

print
  • Ботанический сад в Астане украсят около 100 тыс. деревьев и кустарников
  • Сочинские депутаты скинулись на билеты до Кисловодска заблудившимся ветеранам из Узбекистана (фото, видео)
  • В Душанбе прошел Международный фестиваль народных ремесел и национальных блюд
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×