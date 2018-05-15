В Узбекистане неправильно паркующихся водителей будет ждать протокол на лобовом стекле

CA-NEWS (UZ) - УБДД ГУВД города Ташкента начало оставлять протоколы и на основании фото-, видеоматериалов, где зафиксированы нарушения правил стоянки и остановки, сообщается на сайте ведомства.

ГУВД Ташкента принимаются меры для повышения степени безопасности на дорогах нашего города, предупреждения «заторов», предотвращения дорожно-транспортных происшествий, создания условий для безопасного передвижения всех участников дорожного движения.

Однако некоторые водители продолжают игнорировать Правила дорожного движения, оставляя свой автомобиль в местах, где парковка или стоянка автотранспортных средств запрещена.

По фактам нарушений правил стоянки или остановки, зафиксированным сотрудниками службы безопасности дорожного движения на фото-, видеокамеру, в отношении водителей, оставивших автомобиль в неположенном месте, составляются протоколы о правонарушении.