РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Делегация из Японии проверила состояние медоборудования, выделенного для больницы в Астане 18 лет назад

CA-NEWS (KZ) - Япония готова поддерживать развитие медицины Казахстана

Представители японского правительства и посольства Японии в Казахстане побывали с рабочим визитом в городской детской больнице №2 Астаны.

Как сообщает пресс-служба акимата города, делегацию познакомили с результатами практической эксплуатации медицинского оборудования, выделенного для больницы по гранту японского правительства в 2000 году. На сегодняшний день в больнице используются компьютерный томограф, лапароскопическое оборудование, рентген-оборудование, лабораторно-диагностическое оборудование, микроскопы, анализаторы, УЗИ-аппараты, электронно-оптический преобразователь, передвижные рентгеновские аппараты.

Оценив состояние медицинской техники, представители Японии заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству.

«Состояние медицинского оборудования зависит от того, насколько бережно ими пользуются. Посмотрев сегодня на аппаратуру и приборы, я был приятно удивлен, что техника бесперебойно работает, здесь есть оборудование, которое ни разу не ремонтировалось. Казахстан находится в процессе развития. А медицина всегда должна отвечать вызовам времени. Мы с удовольствием готовы помочь вашей стране и сотрудничать в дальнейшем», – сказал инспектор бюджета по иностранным делам Бюджетного бюро Министерства финансов Японии Ватанабэ Масааки.

В ходе встречи были обсуждены вопросы внедрения элементов энергосберегающих технологий в структуру больницы и изменения стратегического направления по внедрению инновационных технологий.

print
  • Н.Назарбаев пожелал В.Путину «вытерпеть все»
  • Армия Казахстана приняла на вооружение 60 бронированных колесных машин «Арлан»
  • Сборная Узбекистана вышла в полуфинал турнира по футболу среди детей-сирот в Москве
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×