Делегация из Японии проверила состояние медоборудования, выделенного для больницы в Астане 18 лет назад

CA-NEWS (KZ) - Япония готова поддерживать развитие медицины Казахстана

Представители японского правительства и посольства Японии в Казахстане побывали с рабочим визитом в городской детской больнице №2 Астаны.

Как сообщает пресс-служба акимата города, делегацию познакомили с результатами практической эксплуатации медицинского оборудования, выделенного для больницы по гранту японского правительства в 2000 году. На сегодняшний день в больнице используются компьютерный томограф, лапароскопическое оборудование, рентген-оборудование, лабораторно-диагностическое оборудование, микроскопы, анализаторы, УЗИ-аппараты, электронно-оптический преобразователь, передвижные рентгеновские аппараты.

Оценив состояние медицинской техники, представители Японии заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству.

«Состояние медицинского оборудования зависит от того, насколько бережно ими пользуются. Посмотрев сегодня на аппаратуру и приборы, я был приятно удивлен, что техника бесперебойно работает, здесь есть оборудование, которое ни разу не ремонтировалось. Казахстан находится в процессе развития. А медицина всегда должна отвечать вызовам времени. Мы с удовольствием готовы помочь вашей стране и сотрудничать в дальнейшем», – сказал инспектор бюджета по иностранным делам Бюджетного бюро Министерства финансов Японии Ватанабэ Масааки.

В ходе встречи были обсуждены вопросы внедрения элементов энергосберегающих технологий в структуру больницы и изменения стратегического направления по внедрению инновационных технологий.