В Дашогузе в очереди на отправку денежного перевода насмерть задавили женщину

CA-NEWS (TM) - В Дашогузе в отделении «Туркменбанка» в очереди за жетоном для отправки перевода по Western Union задавили женщину. По данным корреспондентов «Хроники Туркменистана», она получила многочисленные переломы и впала в кому.

К вечеру того же дня пострадавшая, которой было около 50 лет, скончалась.

В основном в очередях за жетонами стоят молодые люди, которых нанимают перекупщики жетонов. Пожилым людям и женщинам, которые могут пострадать в давке, находиться в очередях небезопасно.

Купить жетоны у перекупщиков можно за 100 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу). Сообщается, что некоторые работники банков из-под полы продают жетоны по 400-500 манатов на осуществление перевода в размере $100.

Напомним, что с начала текущего года жители Туркменистана продолжают испытывать серьезные проблемы из-за ограничений на конвертацию валюты и перевод денег за рубеж. Люди буквально осаждают филиалы банков, предоставляющих услуги денежных переводов Western Union.

Чтобы воспользоваться услугами, необходимо отстоять многочасовые очереди и получить номерок, где указана дата, когда можно прийти в отделение банка и переслать деньги.