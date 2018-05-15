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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минсельхоз Туркменистана потерял в Петербурге груз на $4,8 млн

CA-NEWS (TM) - Министерство сельского хозяйства Туркменистана не получила груз стоимостью 300 млн рублей (более $4,8 млн). Он пропал при переправке через Петербург. Как стало известно 78.ru, в Туркменистан ехали комплектующие для землеройной техники нидерландского производителя Royal IHC.

По предварительной информации, переправкой техники занимались три компании. Первая, ООО «Мобил-Тех-Сервис», оформила груз в Ярославле. Вторая, АО «Петролеспорт», согласно документам, тоже погрузила технику. Но до таможенного поста груз не дошел.

Теперь поисками груза займется Следственный комитет России. Проводится проверка — отслеживают весь путь следования контейнера.

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