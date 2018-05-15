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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Чиновник: Белый дом намерен добиваться от Шавката Мирзиёева реформ

CA-NEWS (UZ) - Белый дом намерен призвать президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который прибывает с визитом в Вашингтон, продолжать реформы в сфере экономики и работать в направлении улучшения ситуации с правами человека в Узбекистане.

Лиза Кёртис, которая курирует вопросы по Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности, заявила 14 мая, что с приходом к власти Мирзиёева после смерти автократа Ислама Каримова, правившего страной железной рукой более двух десятилетий, Узбекистан «достиг значительных результатов». Тем не менее, чиновник дала понять, что американские официальные лица намерены добиваться от Мирзиёева дальнейших действий по устранению давних проблем в стране, включая нарушения прав человека и принудительный труд, ограничение свободы вероисповедания и свободы прессы.

Данный визит — «возможность поощрить и подтвердить» уже принятые Мирзиёевым реформы, — сказала Кёртис, выступая на встрече «Атлантического совета», вашингтонского экспертного центра. 16 мая Мирзиёев, как ожидается, встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

12 мая, накануне визита Мирзиёева в США, в Узбекистане из тюрьмы был освобожден правозащитный активист Фахриддин Тилляев, который пробыл в заключении более четырех лет по делу, которое, по мнению наблюдателей, является политически мотивированным. В последние несколько месяцев в Узбекистане из заключения вышли несколько других правозащитных активистов.

По мнению некоторых экспертов, эти события показывают, что Мирзиёев, по всей видимости, демонстрирует желание отказаться от практики репрессий, характерной для Узбекистана во времена правления Каримова.

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