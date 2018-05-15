В Алматы задержана преступная группа, которая крала ключи от автомобилей и угоняла их

CA-NEWS (KZ) - В Алматы задержана преступная группа, которая крала запасные ключи в квартирах пострадавших и угоняла их автомобили.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, в составе преступной группы жители Жамбылского района Алматинской области, двое из которых ранее имели судимости за имущественные и тяжкие преступления.

«Преимущественно, эти граждане занимались угонами чужих авто. В их так называемом послужном списке 4 квартирной кражи и 4 факта неправомерного завладения чужим транспортным средством. Как стало известно, запасными ключами от автотранспортных средств злоумышленники завладевали во время квартирных краж. А далее посредством слежки за владельцами авто, спустя несколько дней угоняли машины. Кроме того, фигуранты ориентировались на ценных вещах и цифровой технике», - уточнили в Управлении криминальной полиции ДВД.

В настоящее время задержанные взяты под стражу. Их личности проверяются на причастность к другим аналогичным эпизодам.