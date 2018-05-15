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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В здании бывшего турецкого торгового центра в Ашхабаде разместится факультет олимпийских видов спорта

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде на месте турецкого торгового центра «Йимпаш» начались работы по созданию факультета олимпийских видов спорта, который войдет в структуру Национального института спорта и туризма, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Проектом, который будет реализовывать туркменская частная строительная компания Ajaýyp Gurluşyk, предусмотрена реконструкция восьмиэтажного офисного здания компании «Йимпаш», где разместится Министерство спорта и туризма, и здания бывшего одноименного супермаркета, в котором расположится факультет олимпийских видов спорта.

На прилегающей территории будут построены спортивный комплекс, пятиэтажное общежитие, зона отдыха, автостоянки, велосипедные и беговые дорожки. В здании министерства, помимо деловой зоны, предусмотрены конференц-зал, музей, помещение для тренажеров.

Торговый центр был закрыт в декабре 2016 года. С того времени туркменская и турецкая стороны не могли договорить о дальнейшей судьбе здания, которое изначально предполагалось снести.

В апреле 2017 года здание ТЦ передано на баланс Института физкультуры и спорта.

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