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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Студент из Таджикистана стал Mister international - 2018

CA-NEWS (TJ) - Благотворительный конкурс красоты и таланта для иностранных студентов был проведен в Северо-восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова (СВФУ) 7 мая. Студенты выбирали впервые Miss and Mister international университета, им стал Комилджон Низомов из Таджикистана.

Организаторы новаторского мероприятия провели его с целью большего взаимодействия с иностранными студентами, обучающимися сейчас в СВФУ.

14 представителей из 10 стран показали свое мастерство и талант: экзотичная атмосфера, задаваемая облачёнными в национальные костюмы участниками, сообщается на сайте университета.

Конкурс увлёк зрителей в путешествие по далёким странам, откуда прибыли наши студенты: динамичные таджикские и бурундийские танцы, душевные индонезийские песни, бодрящий рэп и балладная песня знаменитой k-pop музыки, многогранность китайской культуры, игра на японском и якутском варганах, чарующая песня на монгольском.

После долгого обсуждения, жюри подвело итоги и выбрало студента из Таджикистана Комилджона Нозимова Mister international – 2018. Miss international - 2018 стала студентка из Кыргызстана Перизат Чикеева, сообщает АП.

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