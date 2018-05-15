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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МВД прокомментировал попытки митингов в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал прошедшие митинги, передает Tengrinews.kz.

"Они (полицейские - прим.автора) действовали в соответствии (указаниями - прим.) Генеральной прокуратуры. Она разъясняла им о нарушениях. Кто не подчинялся, к тому применяли административные (меры - прим.). Материалы отправили в суд. Суд принял решения. Какие и где, вы можете поинтересоваться", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в здании правительства.

10 мая у здания ГАТОБ имени Абая группой граждан была организована попытка проведения незаконного митинга. Прокуратурой собравшимся были разъяснены права и обязанности по недопущению противоправных действий, в результате некоторые из них доставлены в РУВД для выяснения обстоятельств.

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