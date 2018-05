Картину «Лежащая обнаженная» продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $157,2 млн

CA-NEWS (CA) - Картина «Лежащая обнаженная» (Nu couché (sur le cote gauche), 1917) итальянского художника Амедео Модильяни была продана за рекордные $157,2 млн на аукционе в Нью-Йорке, сообщил аукционный дом Sotheby’s.

