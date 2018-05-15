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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования и науки

CA-NEWS (TJ) - Вопросы развития таджикско-азербайджанского сотрудничества в сфере образования и науки обсуждены в городе Баку,сообщает пресс-служба МИД РТ.

В пресс-службе отметили, что посол Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике Рустам Соли встретился с министром образования Азербайджана Джйхуном Байрамовым.

В ходе встречи стороны подробно обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в сфере науки и образования, а также их дальнейшее развитие.

Было отмечено, что в ближайшее время будет подписан Протокол между министерством образования и науки Таджикистана и министерством образования Азербайджана о выделении ежегодных образовательных квот.

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