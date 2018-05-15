Во Внутренней Монголии прошел фестиваль, посвященный растению Цагаан Гоёо (фото)

CA-NEWS (MNG) - Во Внутренней Монголии в хошуне Алшаа 11 мая прошел первый фестиваль «Цагаан Гоёо» (растение, широко использующееся в монгольской медицине — ред.), сообщает Mongol.cri.cn.

Организаторами фестиваля стали власти хошуна и компания «Алшаагийн Цагаан Гоёо».

Цель фестиваля – популяризировать растение и помочь скотоводам увеличить семейный доход благодаря выращиванию этого редкого растения.

Конкурс проводился в два этапа. Было отобрано 26 корней этого растения по виду, размеру, особенностям и весу. В фестивале приняли участие более 30 компаний, индивидуальные предприниматели, колхозы и пастухи.