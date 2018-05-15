Назарбаев предложил построить канал между Черным и Каспийским морями

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил странам ЕАЭС рассмотреть возможность строительства судоходного канала между Черным и Каспийским морями,об этом он заявил на расширенном заседании Высшего Евразийского совета, прошедшем 14 мая в Сочи, сообщает РИА Новости.

Назарбаев предложил обдумать строительство высокоскоростной автомагистрали «Евразия», которая через Россию и Казахстан соединит Европу с Азией, и «строительство судоходного канала "Евразия", который позволит связать водными путями Черное и Каспийское моря». Оба проекта глава Казахстана назвал «перспективными».

Отметим, что Нурсултан Назарабев не первый раз предлагает данную идею. Так, в 2007 года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме с докладом о ситуации в СНГ, президент Казахстана предложил реализовать проект строительства Евразийского канала от Каспия до Черного моря, который будет на 1000 км короче, чем Волго-Донский канал.

Тогда Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что еще в 1936г. отраслевой народный комиссариат подготовил технико-экономическое обоснование этого проекта, который так и не был осуществлен до конца. Однако в те годы было реализовано строительство значительной его части, сообщает РБК.



Трасса канала проложена по Манычской впадине, по которой Каспийское и Азовское моря некогда соединялись проливом. В 1936г. был построен Усть-Манычский гидроузел, в 1941г.- Веселовский и Пролетарский гидроузлы, образовавшие одноименные водохранилища. После присоединения к Пролетарскому водохранилищу озера Маныч-Гудило образовался шлюзованный водный путь протяженностью 329 км. Он получает дополнительное питание водой из верховьев реки Кубань и Цимлянского водохранилища. Манычский водный путь эксплуатируется в настоящее время при очень небольших грузооборотах местного значения с использованием судов, имеющих небольшую осадку до 1,3 м.

«Этот канал станет важным выходом к морю через Россию для всей Средней Азии», — заявил тогда Назарбаев.

В 2010 году совместная казахстанско-российская рабочая группа подсчитала, что проект обойдется в 4,5 млрд евро. В одном из вариантов так называемый «Евразийский канал» или канал «Евразия» длиной в 700 км должен был пересекать Дагестан, Калмыкию, Ставропольский край и Ростовскую область. Канал позволит увеличить транзит грузов из центральноазиатских стран и Китая в Черноморский регион и Европу, прежде всего нефти, другого сырья и готовой продукции. Противники проекта убеждают, что с транзитом нефти могут справляться имеющиеся трубопроводы и построенный в 1952 году Волгодонский канал.

Собственно Волгодонским каналом Черноморский и Каспийский бассейны уже соединены: он объединяет впадающую в Каспийское море Волгу с впадающим в Азовское море Доном. Однако он почти полностью загружен при пропускной способности 16,5 млн тонн грузов в год.

Как отметил на своей странице в Facebook казахстанский политолог Досым Сатпаев, сама идея это не новая.

"Помнится эту идею он уже озвучивал в 2014 году ссылаясь на то, что этот проект рассматривался еще в царской России. Интересно то, что в свое время Иран также озвучивал идею прокладки канала, но только из Каспия в Персидский залив, но затем Тегеран охладел к этой идее из за дороговизны и технических сложностей. Хотя в случае с каналом до Черного моря цена вопроса также не ясна. Удовольствие явно не из дешевых. И главный вопрос, кто готов оплатить этот дорогой банкет? Насколько можно понять, глава Казахстана предложил эту идею реализовать странам ЕАЭС, но большинство из его членов напоминают бедных родственников, которые сами нуждаются в финансировании и вряд ли смогу скинуться", - пишет политолог.

По мнению Сатпаева, можно попробовать создать международный консорциум из числа иностранных инвесторов, как это было по аналогии с Каспийским трубопроводным консорциумом. Но санкции против России явно сократит количество желающих. Гипотетически финансирование можно привлечь из Китая в рамках его проекта "Один пояс Один путь", тем более, что Пекин активно финансирует транспортно-инфраструктурные проекты на Запад, в том числе через Каспий.

Досым Сатпаев считает, что для Казахстана вся проблема в том, что гипотетически этот канал будет уязвимой транспортной артерией, так как его всегда можно будет использовать та же Россия как дополнительный инструмент давления на Астану, в случае возникновения трений между двумя странами.

"В принципе по такой схеме действовала Турция, когда в 2015 году временно перекрыла пролив Босфор и Дарданеллы для российских судов во время дипломатического между двумя странами. Кстати, также не просчитаны все экологические последствия от строительства такого канала", - заключает казахстанский политолог.