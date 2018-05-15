Лукашенко: Таджикистан по темпам развития превосходит Китай

CA-NEWS (TJ) - Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Беларуси Александр Лукашенко сделали основной акцент на вопросах активизации торгово-экономического сотрудничества.

Общение глав государств началось с церемонии официальной встречи на площади перед центральным входом во Дворец Нации.

На дворцовой площади встреча прошла с участием Почетного караула, с гимнами двух стран, приветствием официальных делегаций, сообщает пресс-служба главы государства.

Основной акцент на переговорах предполагается сделать на вопросах активизации торгово-экономического сотрудничества. Главы государств также обсудят тематику политического взаимодействия, актуальные вопросы региональной и мировой повестки дня.

Главы государств рассмотрят итоги и дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран.

«Беларусь рада успехам Таджикистана и готова развивать сотрудничество», - заявил Александр Лукашенко на переговорах с Эмомали Рахмоном, передает БЕЛТА.

"Благодарю вас за приглашение приехать в этот прекрасный город, в эту трудолюбивую страну, к этому прекрасному народу. Мы очень внимательно следим за развитием Таджикистана. Меня особо радуют темпы, с которыми развивается страна. Я всегда с удовольствием отмечаю, что по темпам развития вы превосходите Китайскую Народную Республику. Это здорово. Мы видим невооруженным глазом, как меняется столица. Даже прилетев ночью, я это заметил. И сегодня еще раз убедился в том, что вы на правильном пути. И, поверьте, мы за вас очень рады", - сказал глава государства.

"Я лично очень хочу, чтобы Таджикистан стал в ряд самых развитых и передовых стран, потому что этот древний великий народ этого заслуживает. Очень много вы для этого сделали. А я здесь для того, чтобы укрепить наши связи", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси также обратил внимание на успешную реализацию замысла по проведению в Душанбе бизнес-форума с участием не только деловых кругов Беларуси и Таджикистана, но и представителей других стран региона.

"Мы соседей подтянем в Таджикистан и покажем наши возможности. Вместе с вами будем дальше двигаться в другие страны, развивая торгово-экономические отношения", - заявил он.

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По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что около 150 белорусских компаний и организаций покажут свою продукцию 15 мая на выставке в Душанбе.

Сам визит Лукашенко, помимо политической, имеет очевидную экономическую направленность. Как отмечают в дипломатической службе Беларуси, одна из главных целей международного президентского турне последних месяцев — расширение потенциального плацдарма для выхода на новые рынки.



