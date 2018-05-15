Глава МИД Монголии совершит визит в Россию

CA-NEWS (MNG) - С 16 по 17 мая министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар совершит визит в Россию по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает Монцамэ.

В рамках визита главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут официальные переговоры, в ходе которых состоится взаимный обмен информацией о процессе осуществления сторонами Среднесрочной программы развития стратегического партнёрства между Монголией и Россией.

Кроме того, в целях определения новых направлений дальнейшего взаимодействия стороны обменяются мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, активизации взаимодействия в трехстороннем формате Монголия-Россия-Китай и возможности начала сотрудничества между Монголией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Главы МИД двух стран также обменяются мнениями по вопросам международных и региональных отношений, представляющим взаимный интерес.