В Афганистане талибы штурмуют центр провинции Фарах

CA-NEWS (CA) - Боевики движения «Талибан» во вторник атаковали город Фарах, административный центр одноименной провинции на западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

Рано утром боевики атаковали город с внешних кварталов. Они захватили несколько КПП на территории города и за его пределами. Перестрелки и спорадические столкновения продолжаются.

По словам местных жителей, если правительство не пришлет подкрепления, город Фарах может попасть под контроль боевиков.

По поступившей информации, в столкновениях погибли или получили ранения несколько сотрудников сил безопасности и боевиков.

Многие местные жители бежали из города в поисках более безопасного места в провинции Фарах, которая находится в 695 км к западу от Кабула и граничит с Ираном.