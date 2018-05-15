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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане талибы штурмуют центр провинции Фарах

CA-NEWS (CA) - Боевики движения «Талибан» во вторник атаковали город Фарах, административный центр одноименной провинции на западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

Рано утром боевики атаковали город с внешних кварталов. Они захватили несколько КПП на территории города и за его пределами. Перестрелки и спорадические столкновения продолжаются.

По словам местных жителей, если правительство не пришлет подкрепления, город Фарах может попасть под контроль боевиков.

По поступившей информации, в столкновениях погибли или получили ранения несколько сотрудников сил безопасности и боевиков.

Многие местные жители бежали из города в поисках более безопасного места в провинции Фарах, которая находится в 695 км к западу от Кабула и граничит с Ираном.

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