Мигранты из Туркменистана и Узбекистана провели акцию протеста в Стамбуле (видео)

CA-NEWS (TM) - В понедельник, 14 мая около полудня в Стамбуле трудовые мигранты, большинство из которых туркменистанцы и узбекистанцы, вместе с представителями фирм юридической помощи провели акцию протеста у здания миграционной службы, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Протестующие, выступили перед местными СМИ и выразили негодование тем, что в последнее время стамбульская миграционная служба на заявления мигрантов о получении или продлении разрешения на проживание даёт отказ, а сотрудники миграционной службы относятся к ним очень грубо.

Руководитель фирмы юридической помощи «Туркпермит» Мурат Эршахин с места проведения акции протеста рассказал, что от решений, принимаемых миграционной службой Стамбула, больше всего страдают мигранты из Туркменистана и Узбекистана. В сложившейся ситуации, говорит он, для того, чтобы выразить недовольство и привлечь внимание руководства миграционной службы представители фирм юридической помощи вместе со своими клиентами, большинство из которых туркменистанцы решили провести протест.

Одна из туркменских мигранток, участвовавшая в акции, и попросившая не раскрывать её имени по причинам безопасности, рассказала о том, что она вместе со своим сыном, обучающимся в 4 классе, попала в трудное положение из-за отказа миграционной службы принимать её заявление.

«Нам позвонили из миграционной службы Стамбула. Когда мы туда пришли, мне сказали, что моё разрешение на работу было аннулировано и в этой связи были отменены разрешения на проживания всех членов моей семьи. Сотрудники миграционной службы указали, что в течении одного месяца мы должны вернуться в свою страну. После этого юрист организации, где я работаю, подал жалобу в суд на решение стамбульской миграционной службы об аннулировании моего разрешения на работу и сейчас продолжается суд. В Стамбуле очень много семей из Туркменистана, как и мы попавшие в трудную ситуацию. Мы просим руководителей помочь нам. Мы не хотим возвращаться в Туркменистан, потому что мы там не сможем прокормить свои семьи. Поэтому сегодня мы пришли сюда, чтобы поддержать акцию протеста», - рассказала мать двоих детей из Туркменистана.

Напомним, туркменские мигранты в последнее время, рассказывали о том, что миграционная служба в Стамбуле отказывает не только в выдаче и продлении разрешений на проживание или работу, но и отказывает гражданам Туркменистана, находящимся под защитой ООН как беженцы.