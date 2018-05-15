Турция, Россия и Иран будут продолжать борьбу с терроризмом в Сирии с целью ликвидации ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры». Совместное заявление

CA-NEWS (KZ) - Страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии – Иран, Россия и Турция – сделали своместное заявление по итогам международной встречи в Астане 14-15 мая.

В заявлении отмечается, стороны подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и указали, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и что необходимо избегать любых действий, которые могут их нарушить и подорвать достижения Астанинского формата.

Страны отметили важность реализации меморандума о создании деэслакации в Сирии от 4 мая 2017 года и других договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса. Подвели итоги развития ситуации «на земле» за год с момента подписания меморандума.

Они также подчеркнули ключевую роль, которую играют зоны деэслакации в поддержании режима прекращения боевых действий, снижении уровня насилия и в целом стабилизации ситуации в Сирии, и указали, что создание данных зон является временной мерой и ни при каких обстоятельствах не подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии.

В заявлении также указывается, что стороны отметили необходимость наращивание усилий по оказанию помощи сирийцам в восстановлении нормальной, мирной жизни и с этой целью обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, оказать необходимую медицинскую помощь и гуманитарное содействие и создать условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания, а также свободного перемещения населения.

Кроме того Турция, Россия и Иран подтвердили решимость продолжать борьбу с терроризмом в Сирии с целью окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и всех других лиц и организаций, связанный с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, которых признал таковыми Совет безопасности ООН.

Стороны приветствовали проведение представителями трех стран-гарантов второго заседания рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести при участии экспертов ООН и МККК. Приняли к сведению отчет рабочей группы о проделанной работе и подтвердили необходимость продолжения совместных усилий с целью укрепления доверия между конфликтующими сторонами Сирии. Договорились провести следующее заседание рабочей группы в Анкаре в июне 2018 года.

«Руководствуясь положениями резолюции 2254 Совбеза ООН, подтвердили решимость продолжать совместные усилия для продвижения процесса политического урегулирования путем содействия выполнению рекомендаций конгресса сирийского национального диалога в Сочи. В этой связи условились проводить на регулярной основе совместные консультации своих высоких представителей со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии и сирийскими сторонами с целью создать условия, способствующие скорейшему запуску работы Конституционного комитета в Женеве.

Решили провести следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в Сочи в июле 2018 года», - говорится в заявлении.