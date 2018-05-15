Самостоятельная борьба с ИГИЛ не принесет необходимого результата, с этим злом можно покончить только сообща, - спецпредставитель президента России

CA-NEWS (KZ) - Самостоятельная борьба с ИГИЛ не принесет необходимого результата, с этим злом можно покончить только сообща, заявил 15 мая по итогам 9 раунда Астанинского процесса по Сирии спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

По его словам, результат международной встречи по сирийскому урегулированию, прошедшей в столице Казахстана, участники оценивают как положительный.

«Астанинский процесс жив, он дает свои результаты. Ряд конкретных задач были поставлены. Это позволило сосредоточить международные силы для борьбы с Исламским государством. Это дело времени. Мы стараемся уговорить наших партнеров по коалиции принять активное участие. Мы за тесное взаимодействие. Самостоятельная борьба с ИГИЛ не принесет необходимого результата. С этим злом можно покончить только сообща, совместными усилиями. Некоторые страны, конечно, пытаются поодиночке, но применяют действия для своей выгоды. Мы считаем, что это неприемлемо», - отметил представитель России.

Он добавил, что очень важным результатом Астанинского процесса стала работа по прекращению боевых действий в 4 зонах деэскалации. За прошедший год удалось сделать многое: наиболее сложные 3 зоны деэслакации удалось привести в примиренные районы.

«Нам удалось обеспечить бескровный процесс стабилизации ситуации в Сирии. Мирные жители возвращаются в свои дома, в те районы, которые были освобождены. Если суммировать результаты, можно уверено говорить, что освобождена значительная часть Сирии, которая нуждается в реконструкции. На это необходимы международные ресурсы. Международное сообщество должно помочь не отдельным районам, а всей Сирии. Даже тем районам, которые находятся под контролем правительства», - подчеркнул А.Лаврентьев.