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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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30 тыс. бегунов примут участие в марафоне в Улан-Баторе

CA-NEWS (CA) - Международный уланбаторский марафон-2018 состоится в выходные 19 мая, в тот же день одновременно пройдет день без автомобилей, сообщает Монцамэ.

На данный момент на марафон зарегистрировано около 30 тыс. участников.

Международный марафон организован бегунами профессионалами и любителями.

По приглашению, на дистанции 42 км и 195 метров, примут участие заслуженный спортсмен из Монголии Б.Сер-Од и марафонцы из Кении, Эфиопии, Японии и Республики Корея.

Участники могут зарегистрироваться на марафон через сайт www.ub-marathon.ub.gov.mn или лично в Управлении физической культуры и спорта Монголии. Регистрация будет открыта до 16 мая.

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