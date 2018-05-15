Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко выступили с Совместным заявлением

CA-NEWS (TJ) - По приглашению президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 15 мая 2018 года состоялся официальный визит президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Республику Таджикистан, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

В ходе переговоров, прошедших в традиционно дружественной, доверительной и конструктивной атмосфере, президенты обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, подтвердили высокий уровень межгосударственного диалога, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.

Лидеры стран, подчеркнув неизменность курса на развитие дружественных отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, выражая убежденность в том, что выведение двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень отвечает долгосрочным интересам народов двух стран,стремясь к дальнейшему расширению и углублению таджикско-белорусских отношений, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых договорённостей,

Стороны подтвердили готовность к укреплению политического диалога, наметили пути дальнейшего развития таджикско-белорусских отношений и взаимодействия по важнейшим вопросам международной повестки дня.

Обсудив вопросы торгово-экономического сотрудничества, президенты подчеркнули приоритетное значение взаимодействия в этой сфере и выразили стремление к его расширению с учетом интересов Сторон. Обозначена обоюдная заинтересованность в увеличении объемов двусторонней торговли, развитии долгосрочных форм экономического сотрудничества, углублении инвестиционного взаимодействия между Таджикистаном и Беларусью.

В данном контексте президенты выразили удовлетворение итогами работы двенадцатого заседания таджикско-белорусской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, состоявшегося 5 марта 2018 года в городе Душанбе. Подтверждена взаимная готовность к реализации решений Межправительственной комиссии, направленных на активизацию сотрудничества в торгово-экономической области, сферах электроэнергетики, агропромышленного комплекса, транспорта и коммуникаций.

Стороны договорились поощрять инвестиционную деятельность по созданию эффективных совместных производств, совершенствовать условия для работы таджикских и белорусских инвесторов, принимать практические меры по реализации проектов в горно-металлургической и строительной областях, в легкой и пищевой промышленности, в сфере сельскохозяйственной кооперации и логистики.

Выражена обоюдная заинтересованность в расширении взаимодействия между регионами, как эффективной формы укрепления взаимоотношений, в создании необходимых условий для развития прямых связей между хозяйствующими субъектами.

Высоко оценены организованные в г. Душанбе в рамках визита на высшем уровне Национальная выставка Республики Беларусь в Республике Таджикистан и Бизнес-форум «Беларусь – Таджикистан – Афганистан» с участием деловых кругов Узбекистана.

Отмечено, что взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств является востребованным инструментом поддержания прямого межгосударственного диалога и обмена мнениями по насущным вопросам международной повестки дня. Стороны приветствуют приложенные Таджикистаном усилия по повышению эффективности Содружества как организации в рамках председательства Республики Таджикистан в СНГ в 2018 году.

Отмечая огромный историко-культурный потенциал, богатое духовное наследие народов двух стран, Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в сфере образования, науки и техники, культуры и искусства, здравоохранения, спорта и туризма, выразили готовность активно содействовать налаживанию контактов в этих областях.

Стороны с удовлетворением отметили факт расширения культурных связей, подготовку и повышение квалификации кадров в данной сфере, обоюдное участие в международных мероприятиях, проведение мастер-классов, а также дней культуры двух стран. В этом ключе главы государств приветствовали проходящие в ходе визита Дни культуры Республики Беларусь в Республике Таджикистан.

Главы государств обратили внимание на актуальность резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 года «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018 – 2028 годы», принятой по инициативе Республики Таджикистан. Белорусская Сторона выразила заинтересованность в участии в мероприятиях международного уровня по данной тематике.

Главы государств подчеркнули обоюдное стремление к содействию укрепления мира, безопасности и стабильности в региональном и международном масштабах.

В этом контексте президенты обсудили ситуацию в Исламской Республике Афганистан и отметили важность содействия этой стране в обеспечении стабильности и дальнейшего развития.

В целях эффективного противодействия современным вызовам и угрозам Стороны отметили актуальность координации совместной деятельности правоохранительных структур и органов безопасности, а также взаимодействия в военной и военно-технической областях.

Сторонами выражена решимость укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием и другими вызовами и угрозами в интересах обеспечения национальной безопасности и поддержания региональной стабильности. Подтверждена заинтересованность в развитии практического взаимодействия по указанным направлениям как на политическом уровне, так и по линии правоохранительных органов и специальных служб Сторон.

Президенты отметили, что состоявшиеся плодотворные переговоры, а также подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь на основе партнёрства, равноправия и взаимного учёта интересов.

Главы государств договорились о продолжении на постоянной основе активного политического диалога по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.