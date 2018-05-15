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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новые переговоры по Сирии вместо Астаны будут проходить в Сочи
Предыстория: Самостоятельная борьба с ИГИЛ не принесет необходимого результата, с этим злом можно покончить только сообща, - спецпредставитель президента России

CA-NEWS (KZ) - Турция, Россия и Иран намерены дать Астанинскому процессу по Сирии новое веяние. Об этом 15 мая по итогам 9 раунда переговоров стран-гарантов соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

По его словам, Астанинский процесс и встречи представителей трех стран дали хороший импульс.

«Мы надеется, что настало время дать новое веяние процессу в сторону решения вопросов гуманитарной сферы», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему следующая встреча будет проведена в Сочи, а не в Астане и поменяется ли формат переговоров, А.Лаврентьев отметил: «Договорились провести ее в Сочи. Понимаем, что это выглядит несколько странно, но с учетом развития ситуации на земле мы хотим придать процессу новый импульс, сместив на политическую и гуманитарную сферу. Сочи наиболее отвечает реалиям сегодняшнего дня. Астанинский процесс жил, жив и будет жить. Сочи - это все лишь место. Это не означает, что процесс в Астане, где он был рожден, перестает существовать».

Глава российской делегации добавил, что последующая встреча состоится в Иране в августе-сентябре.

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