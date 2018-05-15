Таджикистан и Беларусь подписали новый пакет документов о сотрудничестве (список)

CA-NEWS (TJ) - 15 новых документов о сотрудничестве подписано сегодня в городе Душанбе по итогам переговоров президентов Таджикистана и Беларуси Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко, а также расширенной делегации сторон, сообщает пресс-служба главы РТ.

Как сообщили в пресс-службе, президенты республики Таджикистан и республики Беларусь подписали Совместное заявление об укреплении дружбы и сотрудничества

Также по итогам таджикско-белорусских переговоров на высшем уровне подписаны следующие документы, укрепляющие дальнейшее развитие двухсторонних отношений:

– Программа консультаций между министерствами иностранных дел Таджикистана и Беларуси на 2018-2019 годы;

– План мероприятий о развитии торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между исполнительным органом государственной власти города Душанбе и исполнительным комитетом города Минска на 2018-2019 годы;

– Соглашение о сотрудничестве в сфере судебной экспертизы между министерством юстиции Таджикистана и Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси;

– Соглашение о сотрудничестве в сфере судебной экспертизы между министерством внутренних дел Таджикистана и Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси;

– Соглашение о сотрудничестве в сфере судебной медицины между министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана и Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси;

– Соглашение между министерством образования и науки Таджикистана и министерством образования Беларуси о сотрудничестве в сфере дошкольного образования;

– Соглашение между министерством промышленности и новых технологий Таджикистана и министерством промышленности Беларуси о сотрудничестве в сфере промышленности;

– Соглашение между министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана и министерством здравоохранения Беларуси о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

– Программа двухстороннего сотрудничества Таджикистана и Беларуси «Дорожная карта» на 2019-2020 годы;

– Соглашение о сотрудничестве между Госкомитетом управлению землей и геодезии Таджикистана и Госкомитетом по имуществу Бералуси;

– Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой Таджикистана и Комитетом по государственному надзору Беларуси;

– Соглашение о научном сотрудничестве между Академией наук Таджикистана и Национальной академией наук Беларуси;

– План мероприятий на 2018-2020 годы по выполнению Соглашения между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана и министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси о сотрудничестве по предотвращению чрезвычайных ситуаций, пописанного 28 октября 2011 года в городе Душанбе;

– Соглашение об учебном и научном сотрудничестве между Таджикским государственным медицинским университетом имени Абуали ибни Сино и Белорусским государственным медицинским университетом.