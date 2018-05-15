Туркменистан на 50% снизил таможенные пошлины для Афганистана

CA-NEWS (TM) - Чиновники торгово-промышленной палаты Афганистана (ACCI) в понедельник, 14 мая заявили, что Туркменистан снизил тарифы на импорт и экспорт между двумя странами, сообщает местный телеканал Tolonews.

По их словам, снижение тарифов будет способствовать увеличению экспорта из Афганистана и процессу импорта из Туркменистана в Афганистан.

Туркменистан также обязуется помогать обеспечивать безопасность товаров, содержание железнодорожной линии и железнодорожных вагонов, а также предоставить услуги по погрузке. Туркменистан обязался предоставлять эти услуги афганским трейдерам не только в стране, но и в сухопутном порту Акина.

Как заявил представитель афганского ведомства Хан Жан Алкозаи (Khan Jan Alokozai) тарифы были снижены на 50%, а в некоторых случаях и более процентов. «Например, ранее, в случае если мы не успевали разгрузить вагоны за 24 часа, мы должны были заплатить $300, теперь эти штрафы были упразднены», - отметил он.

Согласно данным торговой палаты, объем экспорта афганских товаров в соседнюю страну незначителен, но Туркменистан служит ключевым коридором для транзита продукции на рынки России и Турции.