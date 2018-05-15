Китайская компания TBEA продолжает реализацию проекта по строительству ЛЭП 500 кВ в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd. (TBEA) успешно реализует проект по реконструкции и строительству высоковольтной линии электропередачи ЛЭП-500 кВ районов республиканского подчинения.

Как сообщает «Авеста» со ссылкой на профильные энергетические ведомства страны, к настоящему времени строительные работы ведутся на территории районов республиканского подчинения и города Душанбе.

По проекту предусмотрено строительство двухцепной линии электропередачи, протяжённостью порядка 100 км. Линия соединит подстанцию «Душанбе 500 кВ» с КРУЭ (комплектное элегазовое распределительное устройство).

Данное высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией предназначено для приема, распределения и передачи электрической энергии в сетях, и расположено на территории Рогунской ГЭС.

В настоящее время выполняются работы по заливке фундамента и монтажу опор. На подстанцию поступило необходимое оборудование и работы продолжаются. В строительных работах задействованы порядка 400 человек.

По данным энергосектора, в целом подрядчик проекта реализует его согласно графику, по которому проект планируется завершить в сентябре текущего года.

Согласно планам правительства республики первую очередь Рогунской гидроэлектростанции планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году, и гидростанция приступит к производству электроэнергии.

«Вырабатываемая электроэнергия Рогунской гидроэлектростанции после ее пуска, будет передаваться в единую энергосистему республики через ЛЭП-500 кВ районов республиканского подчинения. ГЭС с генерирующей мощностью 3,6 тыс. МВт ежегодно будет производить 13,3 млрд. кВт/ч. электроэнергии. Это будет одна из крупнейших гидроэлектростанций мира. Надежная и стабильная энергосистема является основой инфраструктуры любой страны и ее экономики», – отметили в ведомстве.

Напомним, что договоренность о реализации проектов строительства линии электропередачи 500 кВ и теплоэлектроцентрали «Душанбе-2» была достигнута в июне 2012 года в Пекине в ходе визита президента РТ в КНР.

В начале сентября 2017 года в Пекине состоялась церемония подписания кредитного соглашения между правительством Республики Таджикистан и Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики о выделении льготного кредита в размере $79 млн. для реализации проекта реконструкции высоковольтной линии электропередачи 500 кВ районов республиканского подчинения.

В декабре 2017 года Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал данное финансовое соглашение.

Ранее сообщалось, что разработка технико-экономического обоснования проекта проводилась специалистами китайской компании Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd. (TBEA). Реализация проекта также осуществляется китайской компанией TBEA.