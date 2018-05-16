Путин за рулем «Камаза» открыл Крымский мост (видео)

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин во вторник, 15 мая проехал по Крымскому мосту за рулем строительного «Камаза», пишут «Ведомости».

Движение грузовика с номером Н082ЕН во главе колонны строительной техники началось в 14.48 мск и заняло примерно 16 минут вместо запланированных 25 минут. Рядом с Путиным в кабине находился начальник строительства Крымского моста Александр Островский, руководитель компании «СГМ-мост» – «дочки» генподрядчика строительства «Стройгазмонтажа».

Путин за 15 минут проехал по Крымскому мосту за рулем КАМАЗа, возглавив колонну из 36 грузовиков. "Удобно, шикарно и, надеюсь, долговечно", - оценил он дорожное покрытие. pic.twitter.com/wsqVcD9u4t — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 15, 2018

Движение колонны из 36 автомобилей по 19-километровому мосту началось со стороны Тамани. Около 15.02 «Камаз» Путина проехал арку моста над фарватером, а в 15.05 президент России уже вышел из грузовика на крымской стороне и поприветствовал собравшихся для встречи строителей моста.

«Я искренне поздравляю вас всех с этим праздничным, историческим днем», - поздравил Путин строителей, инженеров и рабочих. Он назвал мост «шикарным», а день завершения строительства - «в полном смысле историческим». «В разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого века, в 40-е, 50-е. И наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту это чудо свершилось», - напомнил президент на митинге-концерте в Керчи, где собрались более 1000 строителей и их семьи.

Как сообщает РИА Новости, мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров), потеснив знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице Португалии (17,2 километра).