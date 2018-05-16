МИД Таджикистана выступил с заявлением в связи с событиями в секторе Газа

CA-NEWS (TJ) - Республика Таджикистан решительно осуждает кровопролитие в секторе Газа, в результате которого были убиты десятки палестинских граждан, выражавших свой мирный протест, говорится в заявлении МИД РТ.

Республика Таджикистан, подчеркивая настоятельную необходимость урегулирования конфликта на основе известных резолюций Совета Безопасности ООН, призывает все стороны к отказу от применения силы и действий, подрывающих основы мира и стабильности в регионе, отмечается в заявлении.

Напомним, 15 мая палестинцы отмечают день Накба или “День катастрофы” в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.

Количество погибших в беспорядках на административной границе Сектора Газа составило около 60 человек, ранены более 2400 палестинцев.