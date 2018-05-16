Пхеньян внезапно отменил переговоры с Сеулом из-за американо-южнокорейских военных учений

CA-NEWS (CA) - Пхеньян отменил запланированные на среду переговоры с Сеулом, так как в КНДР недовольны совместными американо-южнокорейскими военными учениями. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на официальное северокорейское агентство новостей ЦТАК эти совместные учения были названы провокацией и репетицией превентивного удара.

Пхеньян также призывает США задуматься о судьбе назначенного на 12 июня саммита между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, который должен состояться в Сингапуре. В марте президент Трамп, неожиданно для всего мирового сообщества, согласился на встречу с Ким Чен Ыном. «Мы оба попробуем сделать это особым моментом для мира во всем мире», - написал американский президент в Twitter.

Госдепартамент США заявляет, что продолжает подготовку к саммиту и что в Вашингтоне ничего не знают о каких-либо изменениях в позиции северокорейской стороны.

Пхеньян отменил переговоры с Сеулом, которые должны были состояться после встречи лидеров обеих Корей 27 апреля. Переговоры были одобрены обеими сторонами в начале этой недели и должны были пройти в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне. Предполагалось, что представители обеих стран обсудят детали договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров обеих Корей в апреле.

Среди главных из этих вопросов - объявление Корейского полуострова безъядерной зоной, а также возможность заключения мирного договора, так как Корейская война закончилась лишь подписанием перемирия и формально две страны по-прежнему находятся в состоянии войны.

Регулярные совместные военные учения Южной Кореи и США часто вызывают гнев северокорейского руководства. В нынешних учениях, известных под кодовым названием «Max Thunder», принимают участие около 100 боевых самолетов, включая ядерный стратегический бомбардировщик B-52 и истребитель-невидимку F-22 «Раптор», уточняет ЦТАК.

Южная Корея и США всегда настаивали, что цель этих учений чисто оборонительная, а проводятся они в рамках договора 1953 года о взаимной безопасности. Сеул и Вашингтон страны также подчеркивают, что подобные учения необходимы, чтобы вооруженные силы обеих стран были готовы к нападению извне.

Отмена переговоров с Южной Кореей - это предупредительный выстрел КНДР в адрес США. «В США по поводу ситуации провокационной военной шумихи, которую поднимают с властями Южной Кореи, должны задумываться над судьбой саммита между КНДР и США, поставленного в повестку дня», - говорится в обнародованном ЦТАК заявлении.

В то же время в США сразу же отвергли саму возможность отмены встречи Трампа и Кима. «Мы продолжаем подготовку к встрече», - заявила представительница госдепартамента. По ее словам, Соединенные Штаты не получали никаких сообщений об изменениях в позиции Пхеньяна по этому вопросу.