Посол Таджикистана встретился с главой МИД Катара

- Таджикистан, политика
- 9:47, 16 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - Посол Республики Таджикистан в Государстве Катар Хисрав Сохибзода провел встречу с государственным министром иностранных дел Катара Султаном аль-Мурайхи, сообщает пресс-служба МИД РТ.
Как отметили в пресс-службе, в ходе беседы была дана высокая оценка итогам состоявшегося в Душанбе 3-4 мая 2018 года Международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом
Была оценена роль конференции в дальнейшем наращивании и продвижении взаимодополняемых инициатив по актуальным вопросам обеспечения международной и региональной безопасности.
В контексте конструктивных инициатив Республики Таджикистан, озвученных в рамках конференции президентом Эмомали Рахмоном для своевременного искоренения чумы века – терроризма и экстремизма, было особо подчеркнуто значение развития международного сотрудничества в реализации социально-экономических программ и укрепления совместных усилий по достижению Целей устойчивого развития.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в различных сферах.