Посол Таджикистана встретился с главой МИД Катара

CA-NEWS (TJ) - Посол Республики Таджикистан в Государстве Катар Хисрав Сохибзода провел встречу с государственным министром иностранных дел Катара Султаном аль-Мурайхи, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Как отметили в пресс-службе, в ходе беседы была дана высокая оценка итогам состоявшегося в Душанбе 3-4 мая 2018 года Международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом

Была оценена роль конференции в дальнейшем наращивании и продвижении взаимодополняемых инициатив по актуальным вопросам обеспечения международной и региональной безопасности.

В контексте конструктивных инициатив Республики Таджикистан, озвученных в рамках конференции президентом Эмомали Рахмоном для своевременного искоренения чумы века – терроризма и экстремизма, было особо подчеркнуто значение развития международного сотрудничества в реализации социально-экономических программ и укрепления совместных усилий по достижению Целей устойчивого развития.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в различных сферах.