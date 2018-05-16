В Узбекистане допрашивают учительницу, поставившую «двойки» на лбах учеников

CA-NEWS (UZ) - Прокуратура города Бекабада и Ташкентское областное управление народного образования начали совместную проверку по делу учительницы средней школы №5 в городе Бекабаде, которая поставила «двойки» на лбах четырех учеников, тем самым унизив их перед всем классом. Об этом сообщил заместитель начальника Ташкентского областного управления народного образования Шукура Бурханова.

"В этом месяце учительница начальных классов средней школы №5 в городе Бекабаде применила в отношении недисциплинированных и отстающих в учебе первоклассников так называемые дисциплинарные меры, которые были расценены прокуратурой как «применение психологических пыток», – сказал представитель Ташкентского областного управления народного образования.

Заведующий Бекабадским городским отделом народного образования Мухиддин Кузибаев заявил, что учительница, применившая психологическое наказание к своим ученикам, временно отстранена от работы.

"Сейчас учительница первого класса (ее имя и фамилия будут разглашены общественности после окончания следствия – Ред.) дает объяснение в прокуратуре. Кроме того, следователи прокуратуры взяли объяснительные у родителей четырех первоклассников, на лбах которых учительница поставила «двойки». Вместе с тем, дело этой учительницы рассмотрит межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних," – сказал Мухиддин Кузибаев.

Фотографии бекабадских первоклассников, на лбах которых учительница поставила «двойки», были выложены в Instagram и Facebook 11 мая. Они вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователь Instagram'а, выложивший эти фотографии в соцсеть, говорит, что этот случай произошел 7 мая.

"Дети, на лбах которых учительница поставила двойки, вернулись из школы домой со слезами на глазах. Одна из разгневанных мам сфотографировала своего ребенка и отправила это фото мне. А я, в свою очередь, выложил их в Instagram. Я хотел обратить внимание СМИ и общественности на этот случай. И добился своей цели. Позже узнал, что заместитель министра народного образования Узбекистана Алишер Садуллаев взял под личный контроль этот случай," – сказал собеседник.