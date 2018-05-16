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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Автобусное сообщение между Ташкентом и Худжандом возобновлено

CA-NEWS (UZ) - Первый автобус возобновленного после 26-летнего перерыва маршрута Ташкент-Худжанд, пассажирами которого стали представители госструктур, сотрудники транспортных компаний, туристы и журналисты узбекской столицы, прибыл на автовокзал «Рохи абрешим» ("Шелковый путь") древнего Худжанда в полдень 15 мая.

Гостей из Ташкента встретила делегация во главе с первым заместителем главы Согдийской областной администрации Рустамом Рахматзода. На краткой церемонии, посвященной возобновлению автобусного пассажирского сообщения между соседними странами, было сообщено, что со следующей недели на автобусе можно будет добраться из Душанбе до узбекского Термеза.

Хайрулло Каримов, представитель Министерства транспорта Узбекистана, отметил, что согласно межправительственному соглашению, в ближайшее время будут также открыты, в частности, автобусные маршруты Душанбе-Денау, Пенджикент-Самарканд, Ташкент-Фергана.

Как стало известно, между соседними странами будут курсировать автобусы узбекской компании "Манзара туризм" и таджикской - "Asian express".

Билет на маршрут Худжанд-Ташкент стоит 50 сомони ($5.5), однако не исключено, что в дальнейшем его стоимость будет пересмотрена, говорят представители компаний.

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