Н.Назарбаев посетил ряд предприятий в Западно-Казахстанской области

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 15 мая прибыл с рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область и посетил ряд предприятий.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он ознакомился с технологическим процессом изготовления корпусной мебели на фабрике ТОО «Квант». Главе республики представили информацию о текущем финансово-хозяйственном состоянии предприятия и о планах по расширению производства и перечня готовой продукции.

Н.Назарбаев также ознакомился с проектами, реализуемыми в рамках программы индустриально-инновационного развития. В их числе модернизация системы переработки твердо-бытовых отходов по финской технологии, обработка шкур домашних животных, производство хлебобулочных и макаронных изделий, химическое производство, гидроочистка компонентов дизельного топлива.

Кроме того, президент ознакомился с работой пищевого предприятия ТОО «Жайык Агро LTD», которое специализируется на производстве и заготовке мяса птицы (производит 7200 тонн мяса птицы в год). Также ему было доложено о работе местных предприятий по заготовке и производству мясной продукции брендов «Мясодел» и «Кублей».

После глава государства посетил АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», где ознакомился с процессом производства оборудования и комплектующих, используемых в сфере добычи и транспортировки углеводородов.

Кроме того, ему были продемонстрированы технологические мощности предприятия, а также образцы произведенной оборонной продукции - стрелкового оружия и боеприпасов.

Затем Н.Назарбаев посетил завод «Агран» по производству стеновых и кровельных материалов, стеклопакетов и металлоконструкций. Он ознакомился с производственным процессом и осмотрел образцы готовой продукции.