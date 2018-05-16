Главы МИД России и Монголии обсудят развитие и активизацию двусторонних связей

CA-NEWS (MNG) - Главы МИД России и Монголии Сергей Лавров и Дамдины Цогтбаатар проведут в среду, 16 мая переговоры в Москве, на которых обсудят развитие взаимодействия и активизацию всего комплекса двусторонних связей. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Цогтбатар обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления российско-монгольских отношений в контексте практической реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнерства между Россией и Монголией, подписанной в апреле 2016 года в Улан-Баторе. Коллеги рассмотрят актуальные региональные и глобальные проблемы, ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в ведущих многосторонних форматах.

«В целом удовлетворены динамикой политического диалога, расширением контактов по линии парламентов, советов безопасности, внешнеполитических ведомств, министерств, региональных властей и политических партий. Намерены содействовать их дальнейшему продвижению, - подчеркнули в МИД РФ. - Новый состав правительства Монголии, утвержденного в октябре 2017 года, продолжает курс на приоритетное развитие взаимодействия с Россией и активизацию всего комплекса двусторонних связей».

Кроме того, напомнили в дипведомстве, введение в 2014 году безвизового режима взаимных поездок граждан двух стран способствовало активизации обменов, прежде всего на приграничном и региональном уровнях.

«Несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, с обеих сторон демонстрируется стремление к поиску эффективных форм и механизмов наращивания торгово-экономического сотрудничества, - отметили в МИД РФ. - Речь, в частности, идет о разработке новых совместных проектов в энергетической, горнодобывающей, транспортно-инфраструктурной и ряде других областей. Перспективы их практической реализации были предметно обсуждены в ходе 21-го заседания российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Москве в феврале этого года».

Особое значение приобретает сотрудничество в формате Монголия - Евразийский экономический союз (ЕАЭС). «Стороны поддерживают усилия двусторонней рабочей группы по контактам между Евразийской экономической комиссией и правительством Монголии, направленные на создание условий для облегчения взаимного доступа товаров на рынки страны и ЕАЭС, а также [для] возможного заключения соглашения о свободной торговле», - подчеркнули в МИД РФ.