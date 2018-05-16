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  16 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Молодежь должна думать, как Казахстану не отстать от стремительно развивающегося мира, - Н.Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - В ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Дворец молодежи и школьников, где ему были презентованы проекты по цифровизации в сфере здравоохранения и образования.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства встретился с представителями активной молодежи области, которые рассказали о ходе реализации государственных программ, направленных на поддержку молодежи и молодых специалистов.

Президент подчеркнул необходимость формирования конкурентоспособной молодежи в условиях быстрого темпа развития цифровых и информационных технологий.

«Школы и университеты ориентируются на то, чтобы заниматься наукой. В современных условиях человек должен учиться всю жизнь. Через 5-6 лет многие нынешние профессии исчезнут, взамен возникнут новые. Вся наша надежда на молодежь, на то, что вы будете постоянно думать о том, как нам не отстать от стремительно развивающегося мира», - сказал Н.Назарбаев.

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