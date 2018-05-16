В Таджикистане будут производить белорусское молоко

CA-NEWS (TJ) - Беларусь предлагает Таджикистану создать СП по переработке белорусского молока, сообщают таджикские сми.

"Мы имеем большие сырьевые возможности в молочном направлении и готовы организовать в Таджикистане, а также Афганистане, Узбекистане и Казахстане совместные предприятия по переработке белорусского молока по белорусским технологиям в сопровождении наших специалистов", — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Также Беларусь готова оказать содействие в строительстве молочно-товарных комплексов с оснащением необходимым техническим оборудованием белорусского производства, поставкой племенного скота и сопровождением технологии до выхода на проектную мощность, добавил министр.

Заяц отметил также, что существует широкий потенциал и по сотрудничеству в области машиностроения, начиная от сельхозтехники до большегрузных БелАЗов, коммунальной техники. Планируется расширять сотрудничество в области здравоохранения, по организации производства, сбора и переработки лекарственных растений.

По итогам бизнес-форума был подписан меморандум о взаимопонимании между ГУП "Таджинвест" и Белорусской торгово-промышленной палатой.

Также заключен контракт на поставку тракторов и машинокомплектов. Белорусские фармацевтические компании подписали со своими таджикскими партнерами документы в сфере поставок продукции.

Напомним, таджикско–белорусские переговоры проходят в рамках начавшегося со вторника официального визита в Таджикистан президента Республики Беларусь Александр Лукашенко, который пробудет в Душанбе до 16 мая.